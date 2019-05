„Wachttijd bij bezwaar tegen boete erg lang”

13.000 zaken waarin mensen bezwaar maakten tegen een opgelegde boete liggen nog op de plank. Een op de zes bezwaren tegen een geldstraf is niet binnen twee jaar afgewikkeld. Dit blijkt uit cijfers die actualiteitenprogramma EenVandaag opvroeg bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

De situatie was een jaar geleden nog erger. In 2017 was 45 procent van de bezwaarprocedures na twee jaar nog niet afgewikkeld. Toen ging het om 18.000 zaken.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt tegen EenVandaag druk bezig te zijn met een inhaalslag. Nieuwe zaken worden met voorrang behandeld, waardoor een beslissing binnen vier maanden valt. Stap voor stap komen ook oudere zaken op zitting, zodat die voorraad afneemt.

Jaarlijks worden ruim 9 miljoen boetes uitgedeeld.

Volgens EenVandaag neemt het aantal bezwaren fors toe, omdat juristen zich specialiseren in het bezwaar of verzet tegen boetes. Vaak is dit op basis van ‘no cure, no pay’. Dat betekent dat als een bezwaar geen succes heeft, er geen kosten aan de diensten zijn verbonden.