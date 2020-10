Wachtlijst bij scoutinggroepen door tekort aan vrijwilligers

Bijna de helft van de scoutinggroepen kampt met een wachtlijst. Duizenden kinderen kunnen daardoor geen plek krijgen bij een groep in hun buurt. Dat komt vooral doordat er te weinig leidinggevenden en vrijwilligers zijn.

Scouting Nederland deed navraag bij 469 scoutinggroepen, verspreid door het hele land. De langste wachtlijsten bestaan bij de welpen, kinderen van 7 tot 11 jaar. Van de groep meldt 91 procent een wachtlijst te hebben. Daarna volgt met 39 procent de leeftijdsgroep van 11 tot 15 jaar, de scouts. Gemiddeld staan er vier kinderen op een wachtlijst, maar er zijn ook uitschieters te zien van 50 kinderen per wachtlijst.

Scouting Nederland is naar eigen zeggen de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 110.000 leden. In het overgrote deel van de gemeentes is een groep actief. Scouts doen veel activiteiten in de natuur en op het water, waarbij persoonlijke ontwikkeling belangrijk is.