Wachtende ‘toeslagenouders’ krijgen voor feestdagen 750 euro

Bijna 9000 ouders die zich voor 1 november bij de Belastingdienst hebben gemeld omdat ze vermoeden slachtoffer te zijn in de toeslagenaffaire, krijgen voor de feestdagen eenmalig 750 euro. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) bekendgemaakt.

De compensatie van ouders die op een of andere manier slachtoffer werden van de ontspoorde jacht op fraudeurs met de kinderopvangtoeslag verloopt moeizaam. Door vertragingen weten veel ouders nog steeds niet of ze in aanmerking komen voor compensatie en zo ja, hoeveel.

Met de tegemoetkoming van 750 euro wil Van Huffelen tegemoetkomen aan „de Kamerbrede wens om iets te doen voor de gedupeerde ouders voor de feestdagen”. Ook ouders die toch niet in aanmerking komen voor een compensatie, krijgen de tegemoetkoming.