Wachten op sectie voor identificatie Hoffmann

Sectie op een maandag in het Turkse Narlikuyu gevonden lichaam moet de komende dagen uitsluitsel geven of het gaat om de vermiste 21-jarige Joey Hoffmann uit Haaksbergen. Turkse politiemensen ter plaatse en Turkse media meldden maandagochtend stellig dat het om de vermiste Nederlander gaat, die sinds 8 juli spoorloos is.

De Turkse politie en justitie willen echter officieel pas na vaststelling van doodsoorzaak en identificatie daarover absolute zekerheid geven. Dat gebeurt de komende dagen in het mortuarium in de stad Adana, op ruim twee uur rijden van de vindplaats in Narlikuyu.

Openbaar aanklager Hüseyin Isik wilde geen enkele informatie verstrekken. In het paleis van justitie in de Turkse plaats Silifke wilde hij evenmin iets zeggen over de doodsoorzaak van het slachtoffer. Op het hoofdbureau van politie en in het districtsbureau van de gouverneur wordt eveneens stilte bewaard. Op de vindplaats is verder de gehele dag sporenonderzoek gedaan.

Een uitgebreid team bestaande uit politiemensen met zoekhonden en militairen vond het lichaam maandagochtend rond 08.00 uur lokale tijd, enkele uren nadat was begonnen met een ultieme zoekactie. Dat was onderaan een berg boven de plaats Narlikuyu waar Hoffmann vorige maand heeft gekampeerd, samen met een echtpaar uit zijn woonplaats Haaksbergen. De twee wilden daar een huis bouwen, maar op 8 juli vertrokken zij ijlings. Onderweg scheidden hun wegen en raakte Hoffmann zoek.

Even na 11.00 uur maandagochtend werden de gevonden stoffelijke resten geborgen en afgevoerd. Het lichaam werd gevonden nabij een droge rivierbedding, onder een boom en tegen een rots.

Het zoekhondenteam van Signi, dat zaterdag naar Turkije was gevlogen om te helpen zoeken naar Joey Hoffmann, werd over de vondst van het lichaam op de hoogte gebracht door een politieliaison. Ondanks sterke vermoedens bestaat geen absolute zekerheid over de identiteit. De vindplaats past echter wel in de route van een afdaling van de kampeerplek in de bergen naar de zee. De plek is slechts enkele kilometers verwijderd van de bewoonde wereld.

Voordat drie Nederlandse hondengeleiders van de zoekhondenstichting Signi de komende dagen aan de slag konden gaan, deden Turkse autoriteiten maandag een ultieme poging de vermiste Hoffmann terug te vinden.

De drie hondenbegeleiders vinden het niet erg dat zij voor niets naar Turkije zijn gereisd. Esther van Neerbos van Signi: „Het gaat er niet om wie Joey heeft gevonden, maar dát hij is gevonden.”