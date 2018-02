Waarschuwingsschoten na inrijden op politie

De Rotterdamse politie heeft twee waarschuwingsschoten gelost op mannen die waren ingereden op een politieauto. Beide verdachten konden daarna worden aangehouden. Niemand raakte gewond, maar de auto’s raakten ernstig beschadigd, vertelt een woordvoerder van de politie.

De auto knalde aan de Oostzeedijk in de wijk Kralingen op het politievoertuig na een achtervolging door de stad. Even daarvoor had de bestuurder een stopteken genegeerd. De politie vermoedt dat de bestuurder expres tegen de politieauto aanreed. Waarom de mannen op de vlucht waren geslagen is nog onduidelijk.