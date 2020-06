Waarschuwingsschoten bij aanhouding 53-jarige man in Hasselt

De politie heeft dinsdagochtend vroeg een 53-jarige man uit de gemeente Zwartewaterland (Overijssel) aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Bij de arrestatie in de plaats Hasselt moest de politie waarschuwingsschoten afvuren.

Aanleiding voor de aanhouding was een beschieting van een woning in Genemuiden. Dat gebeurde rond 01.30 uur. Er waren tijdens de beschieting meerdere personen in de woning. De politie vermoedt dat de woning onder vuur is genomen wegens een conflict.

Onderzoek van de politie leidde naar een boot op het water bij de Zwolseldijk in Hasselt. Daar probeerde de politie de 53-jarige man in te rekenen, maar die volgde aanwijzingen van de agenten niet op en gedroeg zich dreigend. Daarop loste de politie de waarschuwingsschoten, waarna de man kon worden gearresteerd. Hij is overgebracht naar het politiebureau.

Er is, op meerdere boten, gezocht naar het vuurwapen waarmee het huis is beschoten. Het onderzoek loopt nog.