Een automobilist die zondag- op maandagnacht in Maastricht probeerde in te rijden op agenten, is kort daarna aangehouden.

De politie loste op de Sint Pieterskade een waarschuwingsschot toen de man er bij een controle van de auto lopend vandoor wilde gaan. Niemand raakte gewond.

De verdachte is uiteindelijk in een tuin in de buurt opgepakt. Waarom hij ervandoor ging, zoekt de politie nog uit.