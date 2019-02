Waarschuwingsschot agent na aanvallen kinderen

Een politieagent heeft woensdagochtend in Lisse een waarschuwingsschot gelost nadat een 47-jarige man kinderen zou hebben mishandeld. Dat deed de verdachte volgens de politie in de Ooievaarstraat. Hoe hij de kinderen mishandelde is niet duidelijk.

De politie ging rond 08.15 uur af op een melding over een man de kinderen aanviel. Toen agenten aankwamen was de verdachte verdwenen, maar hij werd verderop in de Beethovenstraat alsnog gevonden. De man bedreigde de agenten vervolgens met een mes, waarop één van hen een waarschuwingsschot loste.

De verdachte is opgepakt. De kinderen raakten bij de mishandeling niet gewond.