Waarschuwingscode oranje wegens storm

Het KNMI heeft voor donderdag voor delen van het land code oranje afgegeven wegens de verwachte (zware) westerstorm. Eerder was voor het hele land al code geel ingesteld vanwege de windstoten en omdat het ’s ochtends door sneeuwval plaatselijk glad kan worden. Het onstuimige weer kan overlast veroorzaken in de ochtendspits.

Volgens het weerinstituut zijn er in de tweede helft van de ochtend tot aan het begin van de middag in het zuidwesten, westen, midden en later oosten tijdelijk zeer zware windstoten mogelijk van 100 tot 120 kilometer per uur. In de ochtend en eerste helft van de middag zijn overal in het land zware windstoten mogelijk van 80 tot 100 kilometer per uur. Later in de middag neemt de wind sterk in kracht af.

De sneeuw, die ’s ochtends het noordoosten tijdelijk gladheid kan veroorzaken, gaat in de tweede helft van de ochtend over in regen. De gladheid verdwijnt dan weer. De NS past de dienstregeling donderdag aan vanwege de verwachte storm. Op de trajecten waar normaal meer treinen rijden dan eens in het halfuur, gaat dan eens in het halfuur een trein rijden. Hierdoor ontstaat meer ruimte om eventuele problemen op het spoor, zoals omgewaaide bomen of voorwerpen die door wind in de bovenleiding waaien, te verhelpen, aldus het spoorbedrijf.

Vanwege de harde wind kan ook niet ten zuiden van Rotterdam over de hsl-lijn worden gereden. Reizigers tussen de zuidelijke Randstad en Noord-Brabant reizen om via Dordrecht.

De NS zegt met de aangepaste dienstregeling het zekere voor het onzekere te nemen. Wel waarschuwt het bedrijf dat ondanks de aangepaste dienstregeling en andere extra maatregelen reizigers nog steeds hinder kunnen ondervinden.

KLM annuleert 228 vluchten vanwege storm