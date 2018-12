Waarschuwing voor vlees en kerstboombroodjes

Supermarktketen Hoogvliet haalt uit voorzorg drie soorten vlees uit de schappen vanwege de mogelijke aanwezigheid van de salmonellabacterie. Het gaat om filet cordon bleu, gemarineerde filetlapjes en wienerschnitzel. Voedselwarenautoriteit NVWA meldt dat tijdens een controle salmonella is aangetroffen. Ook het eten van de kerstboombroodjes mix van Easy Bakery (verkrijgbaar bij supermarkten Boni en Poiesz) is niet zonder risicio. Dutch Bakery waarschuwt voor het eten van de kerstboombroodjes omdat op sommige verpakkingen een verkeerd etiket staat. Daardoor staan de allergenen gluten niet vermeld.

Het eten van een product met de salmonellabacterie is vooral risicovol voor zwangeren, ouderen en jonge kinderen. Hoogvliet roept klanten op de producten terug te brengen naar de winkel en niet te consumeren.

Bij de filet cordon bleu gaat het om de per twee verpakte cordon bleu met houdbaarheidsdata 13 tot en met 19 december. Dezelfde data gelden ook voor de wienerschnitzel, per twee verpakt. Bij de filetlapjes gemarineerd (vier stuks) geldt het voor de houdbaarheidsdatum in de periode 13 tot en met 21 december.

Het gaat bij de kerstboombroodjes om de verpakking met twee witte broodjes, twee wit met sesamzaad en meergranen. De houdbaarheidsdatum is 27 december. „Consumenten met een allergie voor voor de ingrediënten gerst, haver, rogge en tarwe wordt dringend verzocht de kerstboombroodjes niet te eten en terug te brengen naar de winkel”, benadrukt Dutch Bakery.