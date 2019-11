Waarschuwing voor verkeer: mist en gladheid

Verkeer moet zaterdagavond en -nacht rekening houden met „verraderlijke weersomstandigheden”, meldt weerbureau Meteo Service. Er is kans op gladheid en slecht zicht.

Op de meeste plaatsen komt het tot lichte vorst met -1 tot -3 graden. Ook wordt mist of mogelijk dichte mist voorspeld, met name in het oosten, midden en noorden van het land. Volgens Weeronline kan het zicht regionaal minder dan 200 meter zijn.

In het oosten van het land daalt de temperatuur het hardst; -4 is daar mogelijk volgens Weeronline. Ook op zondagochtend is mist of dichte mist mogelijk. Deze verdwijnt maar langzaam. Ook is er in de ochtend nog sprake van „verraderlijke gladheid”.