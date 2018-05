Difrax roept twee speenkoordjes in de vorm van een giraf terug. Daar zit een clip aan, en als kinderen die in hun mond stoppen, kunnen ze stikken. Klanten krijgen hun geld terug.

De waarschuwing is verspreid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De speenkoordjes zijn tussen 2012 en 2017 verkocht. Het is niet bekend of er incidenten mee zijn geweest.