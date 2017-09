Waarschuwing voor slordig specialistencentrum

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Medisch Specialistencentrum Vaals B.V. in Vaals een fikse waarschuwing gegeven, omdat er onzorgvuldig werd omgesprongen met medicatie.

Het centrum bestelde bij een apotheek radioactieve middelen voor onderzoeken. „De zorgaanbieder verdeelde het geneesmiddel, dat door de apotheker op recept en op naam van patiënten was klaargemaakt, over een groter aantal spuiten met als doel het middel aan een groter aantal patiënten toe te dienen. Deze handelingen met geneesmiddelen mogen alleen uitgevoerd worden door apothekers of bedrijven met een vergunning hiervoor”, aldus de IGZ.

Het Medisch Specialistencentrum Vaals B.V. moet zijn leven uiterlijk 1 december hebben gebeterd.