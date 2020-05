Waarschuwing voor pinda’s in mix van gedroogd fruit en noten

Mensen een pinda-allergie moeten oppassen als ze recent in de supermarkt een Gezondheidsmix (mix van noten en gedroogd fruit) hebben gekocht. In een beperkt aantal verpakkingen kunnen mogelijk enkele pinda’s zijn terechtgekomen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum van 14-09-2020 tot en met 27-09-2020. Het product van groothandel Looye Maasland is verkocht in diverse winkels van Albert Heijn, Jumbo, Plus en Coop in Zuid-Holland en in Houten. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat een overzicht van de supermarkten. Mensen zonder pinda-allergie kunnen de Gezondheidsmix gewoon consumeren.