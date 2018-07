Waarschuwing voor koper in kleurstoffen

Consumenten krijgen het advies om levensmiddelenkleurstoffen van het merk Rolkem Super Gold niet meer te gebruiken. In de kleurstoffen, waarmee onder meer taarten versierd kunnen worden, kan een te hoog kopergehalte zitten.

Het Zuid-Afrikaanse bedrijf Rolkem haalde eerder dit jaar kleurstoffen uit de handel omdat het kopergehalte in bepaalde producten te hoog was. Omdat de producent geen duidelijkheid kon verschaffen over welke producten van het bedrijf nu wel en welke niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoen, heeft de Britse toezichthouder Food Standards Agency gewaarschuwd alle producten van het bedrijf uit voorzorg niet te gebruiken.

De producten zijn mogelijk via Groot-Brittannië ook in Nederland verhandeld.