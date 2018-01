Waarschuwing voor goedkope luxe villa’s

Consumenten moeten voorzichtig zijn met een aanbod voor een verblijf in een luxe villa in het buitenland. Het bedrijf De Reisplanner probeert deze aanbieding via telefonische verkoop voor 149,99 euro voor twee weken aan mensen te slijten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor deze praktijken, omdat niet duidelijk is om wat voor villa’s het gaat en hoe mensen deze kunnen boeken.

Na veertien dagen ontvangen consumenten echter wel een rekening en worden zij per mail en telefonisch onder druk gezet om te betalen. De ACM adviseert consumenten daarom om toegezonden facturen niet te betalen.

De ACM heeft op dit moment formeel nog geen overtredingen vastgesteld, maar via haar loket ConsuWijzer heeft de ACM veel meldingen over De Reisplanner ontvangen. De ACM heeft het bedrijf achter de aanbieder verzocht te stoppen met het incasseren van facturen. Hier heeft het bedrijf niet op gereageerd. Wel zegt het bedrijf dat het is gestopt met klanten te bellen.