Waarschuwing voor gladheid in hele land

Met het invallen van de dooi komt er zaterdag weer een einde aan de vorstperiode. Vanwege sneeuwval heeft het KNMI code geel afgekondigd voor het hele land, behalve de drie noordelijke provincies. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het in het hele land glad kan zijn.

In Friesland wordt na dit weekend het vaarverbod weer opgeheven. Verder herstart waterschap Wetterskip Fryslân voorzichtig de bemaling in de polders. Een week geleden zetten veel waterschappen de gemalen stil om te zorgen dat het ijs goed kon aangroeien. Zondagavond zet Wetterskip Fryslân voorzichtig de spuisluizen open, zodat het water uit de Friese boezem weg kan. Vanaf maandag gaan de gemalen weer aan. Het spuien en aanzetten van de bemaling van de polders gebeurt geleidelijk om schade aan de oevers te voorkomen.

Het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplasen gaat door totdat er weer genoeg voedsel op het terrein is. Een dierenarts heeft met de boswachters een ronde gemaakt. Er is besloten twee voerlocaties, die niet zijn gebruikt, te verplaatsen. Ook zaterdag wordt er extra hooi gebracht.

De Dierenbescherming wil met eigen ogen zien of hoefdieren in de Oostvaardersplassen zijn afgeschoten voordat sprake was van onnodig lijden. Daartoe gaat de organisatie volgende week vrijdag samen met Staatsbosbeheer een zogenoemde quick scan in het gebied uitvoeren.