Waarschuwing voor gladde wegen door regen

De verwachte regen kan donderdag zorgen voor gladde wegen. Hiervoor waarschuwt de weerdienst Weeronline. Na een droge periode vermengt de regen zich met vuil op de weg en vormt zo een gladde laag die niet valt te bestrijden.

Er begint donderdag een koude periode. Het wordt niet warmer dan 14 graden aan de kust tot maximaal 17 graden in het zuidoosten van het land. Door een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het voor het gevoel 10-15 graden. Het temperatuurverschil met dinsdag is zelfs 12 graden.

Vrijdag wordt de koudste dag van de week met slechts 13 graden. De koude periode wordt schaapscheerderskou genoemd. De kou wordt veroorzaakt door een noordwestenwind over koud Noordzeewater en volgt vaak na een warmere periode. In deze tijd worden van oudsher de schapen geschoren, omdat het koudere weer vaak gepaard gaat met wolkenvelden. Hierdoor is de kans dat de schapen direct na het scheren verbranden klein.