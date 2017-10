Waarschuwing voor gevaarlijke speelbal

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor de gevaren van de Shape sort ball. Dat bal met openingen waardoor vormpjes kunnen worden gepast. Kleine onderdelen kunnen breken en verstikkingsgevaar opleveren. De NVWA adviseert kinderen niet meer met de bal te laten spelen.

De verkoop van de bal is inmiddels stopgezet. Het gaat om de bal met de codes 8711252 00603 1 en 2036428 van importeur A.I.&E., die in Nederland verkocht is vanaf februari van dit jaar.

Het aankoopbedrag wordt vergoed na retournering van het speelgoed in de winkel waar het is aangeschaft.