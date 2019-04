PLUS Supermarkten roept een gerookte kipsalade terug wegens een fout in het verpakkingsproces. Het gaat om de PLUS Gerookte kipsalade Beter Leven 1 met houdbaarheidsdatum 24-04-2019.

Door de fout is er gerookte kipspread in de verpakking gedaan en staat op het etiket niet vermeld dat het product melk (lactose), selderij en mosterd bevat.

Mensen met een melk-, selderij- en mosterdallergie wordt dringend aangeraden dit product niet te eten en terug te brengen naar de winkel.