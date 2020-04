Waarschuwing voor geldstraffen Chemours vanwege afvoer afval

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dreigt Chemours in Dordrecht met geldboetes als het chemiebedrijf voor de afvoer van afvalstoffen niet de juiste vergunning gebruikt. Op het afvoeren van afvalstoffen zonder vergunning of zonder geschikte vergunning staan boetes die kunnen oplopen tot in totaal 375.000 euro.

Volgens de ILT heeft Chemours in 2019 een partij afval onder een bestaande vergunning afgevoerd naar België. Het ging om GenX-houdend afval. De GenX-stoffen die het chemiebedrijf gebruikt zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu „zeer zorgwekkend” genoemd. Chemours had daarom voor deze afvalstroom „met specifieke fysische en chemische eigenschappen” een nieuwe vergunning moeten gebruiken.

ILT heeft over de kwestie overlegd met Chemours, maar in die gesprekken geen zekerheid gekregen dat het bedrijf toekomstige afvalstromen beter gaat begeleiden en afhandelen. Daarom heeft de ILT besloten Chemours een zogenoemde last onder dwangsom op te leggen.