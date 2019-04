Waarschuwing voor explosiegevaar hoverboard

De hoverboard Balance Scooter Denver van fabrikant Inter Sales A/S kan exploderen of in brand vliegen. Dat kan gebeuren als het speelgoedapparaat te lang aan de oplader ligt, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Het betreffende model, met artikelnummer DBO6501MK2, is van november 2017 tot en met september 2018 verkocht bij Athleteshop, Bart Smit, Intertoys, Media Markt, Wehkamp, Kruidvat en bol.com. Klanten kunnen het apparaat maar beter niet meer gebruiken. Ze kunnen de hoverboard aanmelden voor een technische aanpassing.

De NVWA gaf vorig jaar al aan dat veel hoverboards ernstige gebreken vertonen.

Een hoverboard is een uit twee delen bestaande plank op wielen, aangedreven door een ingebouwde accu en is populair bij de jeugd.