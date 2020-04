Waarschuwing voor dichte mist in Zeeland en Brabant

In Zeeland en het westen van Brabant moeten weggebruikers rekening houden met plaatselijk dichte mist. Volgens weeronline.nl is het zicht lokaal minder dan 100 meter. Het verkeer moet er rekening mee houden dat de dichte mist plotseling kan opdoemen.

De mist verdwijnt in de eerste helft van de ochtend geleidelijk. Tot dusver was het zicht het slechtst in Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) en kon om 5.00 uur slechts 74 meter ver worden gekeken. In het Brabantse Woensdrecht was het slechtst gemeten zicht 79 meter, aldus het weerbureau.

Komende uren verdwijnt de mist geleidelijk. De rest van de dag verloopt zonnig met dunne sluierwolken.