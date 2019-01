Waarschuwing voor accountant in witwaszaak

Een accountant van KPMG Curaçao is door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt. De man speelde volgens het Openbaar Ministerie een belangrijke rol in een omvangrijke witwaszaak.

Dat bleek maandag uit de uitspraak van de accountantskamer. In de witwaszaak Cymbal zou 270 miljoen euro (320 miljoen dollar) zijn witgewassen. De verdachten hadden volgens het OM als dekmantel een handel in lingerie. Venezolanen kochten met creditcards op papier lingerie maar kregen dollars geleverd. Die dollars verdwenen vervolgens met grote winsten op de zwarte markt in Venezuela waar de handel in vreemde valuta aan banden is gelegd.

De accountant stelde de jaarrekeningen van dit bedrijf samen. Miljoenen dollars aan contanten werden op de bankrekening bijgeschreven. Daar had hij nader onderzoek naar moeten doen, vindt de tuchtrechter. De accountant is geen verdachte in de strafzaak die in juli dient.