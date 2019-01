Waarschuwing tegen Pools „horror-vlees”

Nederlandse consumenten kunnen vlees op hun bord krijgen dat afkomstig is van ‘horror-slachthuizen’ in Polen, waarschuwt de dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Ze zette maandag undercoverbeelden op haar site die de Poolse nieuwszender Tvn24 volgens haar maakte van praktijken in abattoirs in eigen land.

Te zien is onder meer hoe dieren die niet meer kunnen staan aan kabels aan de kop worden voortgesleept of liggen te creperen.

Pools rundvlees wordt door heel Europa geëxporteerd, zegt Animal Rights, dat al diverse keren soortgelijke beelden uit de vee-industrie naar buiten bracht. Ook buitenlandse wanpraktijken gaan niet aan de Nederlandse vleeseter voorbij, zegt Animal Rights. De organisatie sloeg eind vorig jaar alarm over de behandeling van te slachten melkkoeien in Duitsland en de kans dat het vlees van deze dieren in Nederland wordt verkocht.