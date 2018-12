Waarschuwing gladheid door winterse neerslag

Automobilisten moeten zaterdagavond rekening houden met gladheid door winterse neerslag.

Volgens het KNMI bereikt de neerslagzone in de loop van zaterdagavond het zuidwesten. In het zuidwesten valt er (natte) sneeuw en lokaal is daar ook kans op ijzel of ijsregen. In de rest van het land wordt enkele uren sneeuw verwacht, op veel plaatsen kan 1-3 cm vallen. De kans op gladheid is daarom groot.

In Groningen en het oosten van Drenthe zal volgens weeronline.nl de neerslag pas aan het einde van de nacht vallen. In het noorden, midden en oosten valt sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt en kan een dun sneeuwdekje (tot circa 3 centimeter) ontstaan. In het westen en zuiden gaat (natte) sneeuw over in regen en zal een eventueel ontstaan dun sneeuwlaagje aan het einde van de nacht alweer verdwenen zijn.

De zone trekt in de nacht van zaterdag op zondag naar het noordoosten en verlaat zondag in de loop van de ochtend het land.