Waarschuwing brandweer: Huilend kind leidt af van eten op fornuis

Mensen in de leeftijd van 38 tot 56 jaar dienen twee keer zo vaak een claim in bij hun brandverzekeraar als anderen, bleek woensdag. Een belangrijke oorzaak is dat deze groep vaak jonge kinderen heeft.

Het is eigenlijk paradoxaal, zegt René Bierman van de brandweer Gelderland Midden. „Als er een kind wordt geboren, vinden de ouders het beste niet goed genoeg. Ze kopen de meest comfortabele luiers, het veiligste kinderzitje. Maar aan de brandveiligheid in huis denken ze vaak niet. Mensen realiseren zich niet hoe snel een brand ontstaat en hoe snel het vuur zich verspreidt.”

Als coördinator brandveilig wonen komt Bierman nog weleens bij mensen over de vloer. Tijdens de recente Nationale Brandpreventieweken bijvoorbeeld. „Voor de campagne ”Maak van je roze wolk geen rookwolk” gingen we langs bij ouders die hun eerste kind kregen. Sommigen reageerden tijdens onze voorlichting verbaasd als we de verbeterpunten aanwezen. Een van de kersverse vaders stapte gelijk op de fiets om bij de bouwmarkt voor elke kamer rookmelders te halen.”

Druk

Ouders van jonge kinderen vormen een risicogroep, zegt Bierman. „Ze zijn erg druk met hun baby. Als ze in de keuken bezig zijn en het kind begint te huilen, vergeten ze al snel dat het eten nog op het vuur staat. Daarnaast hebben mensen in deze leeftijdscategorie gemiddeld meer elektrische apparaten in huis dan anderen. Die apparaten vormen een risicofactor, vooral als ze moeten worden opgeladen. We willen tegenwoordig in elke leefruimte een oplader hebben. Helaas kopen we niet altijd de originele. Die zijn meestal goed beveiligd, maar dat geldt niet voor de goedkope opladers uit China die voor een paar euro worden thuisbezorgd.”

Veel mensen zijn zich niet bewust van de snelheid waarmee vuur zich kan verspreiden, stelt Bierman. „Gemiddeld heb je drie minuten de tijd om je huis te ontvluchten. Ooit was dat zeventien minuten, maar door alle aanwezige kunststof gaat het veel sneller. Moderne zitbanken vliegen veel eerder in brand dan de meubels van vroeger.”

Gesloten tussendeuren vertragen uitbreiding van de brandhaard. „Als je boven ligt te slapen en er ontstaat brand in de woonkamer, dan komt er eerst een klein beetje rook via de kieren van de deur in de hal. Hangt daar een rookmelder, dan slaat die daarop aan en heb je voldoende tijd om door de voordeur naar buiten te vluchten.”

Roken

Hoewel veel Nederlanders de risico’s onderschatten, behoren we in Europa tot de koplopers als het gaat om de minste doden als gevolg van brand. De laatste jaren schommelt dit aantal rond de vijftig. Het aantal meldingen van brand bedroeg in 2017 ruim 115.000. Naast koken en het opladen van elektrische apparaten, is roken een belangrijke oorzaak van het ontstaan van brand.