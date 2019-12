Waarschuwing ANWB voor extreem slecht zicht rond jaarwisseling

Weggebruikers moeten volgens de ANWB op oudejaarsavond en in de nieuwjaarsnacht rekening houden met zeer slecht zicht en gevaarlijke rij-omstandigheden. Het zicht kan zo slecht zijn dat het de vraag is of de visite na de viering van Oud en Nieuw nog wel kan thuiskomen.

Het KNMI verwacht dichte tot zeer dichte mist. In combinatie met vuurwerk kan het zicht plaatselijk zeer slecht worden. Het zicht kan daardoor teruglopen tot slechts enkele meters, aldus KNMI en ANWB.

Volgens de laatste heeft de combinatie van mist en vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht eerder geleid tot zeer verraderlijke situaties. Tijdens de jaarwisselingen van 1993 en 2008 was het zicht zo slecht dat reizigers onderweg naar huis niet meer wisten waar ze waren, aldus de ANWB. De politie adviseerde weggebruikers destijds dringend om niet meer de weg op te gaan.

Longpatiënten happen naar adem door vuurwerk