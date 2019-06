Waarschijnlijk warmterecord 29 juni De Bilt

Het warmterecord voor 29 juni in De Bilt wordt zaterdag vrijwel zeker gebroken. Het huidige record staat op 31 graden en dateert uit 1957. Wordt het record inderdaad gebroken, dan betekent dat het zevende officiële datum-warmterecord van 2019, meldt Weeronline. Kouderecords zijn dit jaar nog niet gesneuveld.

De temperatuur loopt zaterdag snel op. Al tegen het middaguur is het in het zuiden en oosten lokaal 30 graden. In de middag is het vrijwel overal in Nederland tropisch warm, met temperaturen rond de 30 graden in het noorden, tot 32 in de Randstad en 36 in het zuidoosten. Aan de stranden van de westkust wordt het circa 31 graden.

Het blijft zaterdag lang heet en zonnig. Om 22.00 uur is het in het zuiden en oosten nog steeds 30 graden. De nacht verloopt zwoel met minima van 18 tot 20 graden.

Zondag draait de wind naar het westen, waardoor de ergste hitte voorbij is. De maximumtemperaturen variëren van 22 graden op de Wadden, tot 30 in het zuiden en oosten. Maandag is het met 19 tot 23 graden een stuk koeler, lokaal is er kans op een bui. De de rest van de week wordt het 20 tot 25 graden.