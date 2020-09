Waarom slechts 2 van de 77 generaals vrouw zijn

De krijgsmacht telt te weinig vrouwelijke generaals. De organisatie is daar niet op ingericht. Die kritiek klinkt in het boek ”Vrouwen in de frontlinie” dat donderdag werd overhandigd aan minister Ank Bijleveld van Defensie.

In het boek van Johan Kroes vertellen vrouwelijke militairen over het werken binnen een mannenbolwerk. „De percentages vrouwen bij de landmacht zijn nog belachelijk laag, zeker in topposities”, zegt kolonel Henny Snellen, militair adviseur van Nederland bij de Verenigde Naties in New York. „De benoemingscommissies zijn al twintig jaar op de goede vrouwen aan het wachten, terwijl die er al lang zijn.”

Van de 77 generaals die de Nederlandse krijgsmacht op dit moment telt, zijn er 2 vrouwelijk. Dat is nog geen 3 procent. Het totale aandeel vrouwen in legeruniform is iets meer dan 10 procent. „Als organisatie weten we nog niet zo goed hoe we het zo moeten inrichten dat ambitieuze vrouwen de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien, net als ambitieuze mannen”, aldus commodore bd. Madelein Spit, de eerste vrouwelijke generaal bij de Koninklijke Luchtmacht.

Boek met luitenant-kolonel Gwenda Nielen op de cover. beeld: Lux Uitgeverij

Primeur

Volgens Spit moet je een rang verdienen „door allerlei projecten te doen, opleidingen te volgen en vooral door heel hard te werken. Vrouwen gaan al snel achterlopen in dit traject als ze kinderen krijgen.” De Koninklijke Marechaussee dacht dit te ondervangen door in 2008 Hillie Beentjes, werkzaam bij het ministerie van Financiën, in één keer tot generaal-majoor te parachuteren. Dat gaf, binnen en buiten de organisatie, beroering.

De Koninklijke Landmacht had in 2005 met Leanne van den Hoek de primeur van de benoeming van een vrouw als generaal. Ze ging in 2016 met pensioen en sindsdien zoekt het grootste krijgsmachtdeel een opvolger voor haar. In het boek zegt ze dat het net zo belangrijk is om voldoende vrouwen in hogere onderofficiersrangen te hebben. „Op dit moment is er slechts één vrouwelijke stafadjudant bij de landmacht. Als wij ze niet oppakken en coachen, komen ze er ook niet.”

Defensiewoordvoerster Sascha Louwhoff erkent desgevraagd dat er te weinig vrouwelijke generaals zijn. „We werken eraan om dit te veranderen, want diversiteit is een voorwaarde voor een succesvolle organisatie. Je moet dit wel vanuit het middenkader opbouwen, er moet een goede basis zijn.” Volgens Louwhoff zijn er 26 vrouwelijke kolonels, de rang net onder die van generaal.

Taalgevoel

Sinds begin jaren negentig voert Defensie een actief beleid om meer vrouwen voor de krijgsmacht te werven en te behouden. Zwangerschapsregelingen, recht op herintreding en kinderopvang moeten daar aan bijdragen.

De krijgsmacht zou meer gebruik moeten maken van typisch vrouwelijke eigenschappen, zegt luitenant-kolonel bd. Annelies Wijkmans, de eerste vrouwelijke compagniescommandant ooit. „Vrouwen werken vaak nauwkeurig, kunnen goed luisteren en communiceren en hebben vaak veel taalgevoel.”

Rebel

Op de cover van het boek staat luitenant-kolonel Gwenda Nielen. Volgens haar staat „ons systeem”, dat gericht is op uniformiteit, integratie in de weg. „Het normbeeld van officieren bij de landmacht is dat je taakgericht, extravert, niet te kritisch en conformistisch bent. Maar ik ben juist een loyale rebel en voor die kant was nooit ruimte. Tot mijn chef tegen mij zei: We hebben mensen met lef nodig.”

De auteur van het boek, Johan Kroes, werkte onder meer als speechschrijver voor de eerste vrouwelijke minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert. Dat bracht hem op het spoor van de geschiedenis van vrouwen bij de Nederlandse krijgsmacht.

Vrouwen in de frontlinie, Johan Kroes; Lux Uitgeverij; 240 blz.; € 21,95