Waarom politie woedend is na rel in Rotterdam

Meer dan zat is de politie geweld van burgers. Groot is de verontwaardiging onder dienders over een allochtone bruiloftganger die vorige week in Rotterdam een agent tegen de grond sloeg. Politiebaas Erik Akerboom pleit donderdag voor snelle invoering van stroomstootwapens voor de politie.

„Een aanval van achteren. Laaiend word ik. Ze waren met 40 tegen 1.” Het zijn woorden uit een indringende open brief van de vrouw van de Rotterdamse agent die vorige week vrijdag tegen de grond werd geslagen.

De politieman, vader van drie kinderen, probeerde overlast veroorzakende deelnemers aan een trouwstoet tot de orde te roepen. Een van de feestgangers sloeg de diender tegen de grond. Beelden van het incident, waarop te zien is hoe de agent op de grond ligt, zijn afgelopen dagen massaal bekeken.

De dader is nog niet gepakt. Deelnemers aan de trouwstoet –mogelijke getuigen dus– lijken hun kaken op elkaar te houden. Tot woede van de politie en ook de vrouw van de neergeslagen diender. „Die wegscheurende auto’s, waarvan de inzittenden niet de moeite nemen om te kijken of het goed gaat met de agent die neergeslagen is door iemand in hun gezelschap. In die wegscheurende auto’s zitten mensen die weten wie er geslagen heeft. Toch trekken ze de dader niet aan zijn haren naar een politiebureau om hem verantwoording af te laten leggen”, schrijft ze. „Jij, die van achteren mijn man neersloeg, wees alsjeblieft een echte man. Je hebt je feestje gehad. Je hebt getoeterd. Je bent blij geweest. Meld je. Neem je verantwoordelijkheid.”

Wakker

Laaiend is ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. De burgervader, zelf van Marokkaanse afkomst, wees er deze week bij RTV Rijnmond op dat trouwstoeten uit allochtone kring geregeld voor overlast zorgen in het verkeer. „We hebben hier te maken met bijna een soort subcultuur, aangehouden door vooral Turkse en Marokkaanse mensen. Die hebben een beeld van het land van herkomst, waar tot diep in de nacht bruiloftsstoeten door steden rijden, mensen wakker houden en maling hebben aan alles en iedereen. En die denken dat dat hier ook kan.”

De burgemeester wil in gesprek met die gemeenschappen. Om die „nog eens een keer duidelijk te maken dat we hen een fantastische bruiloft gunnen, maar dat dit (overtreden van regels, JV) zo niet kan in de openbare ruimte. En als je wordt aangesproken door een politieagent, dan hoor je te gehoorzamen.”

Zeki Baran, voorzitter van het Inspraakorgaan Turken, riep bij RTV Rijnmond deelnemers van trouwstoeten op zich fatsoenlijk te gedragen. „Het gaat om respect voor de verkeersregels, respect voor de politie en respect voor de omgeving.”

Korter lontje

De eerste helft van dit jaar is 5000 keer melding gemaakt van geweld tegen agenten, stelde de politie afgelopen maandag. „Het lijkt alsof mensen een steeds korter lontje krijgen. De heftigheid van de incidenten lijkt toe te nemen”, zei de korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom. Hij wil dat mensen die hulpverleners te lijf gaan er niet met een taakstraf vanaf komen. Donderdag pleitte Akerboom in onder meer De Telegraaf voor snelle invoering van de taser, het stroomstootwapen. In zijn optiek kan dat wapen helpen bij het herstellen van het gezag.

Dat geweld tegen agenten zich met de regelmaat van de klok voordoet, bleek woensdagavond weer. In het Limburgse Klimmen, nabij Heerlen, werd een motoragent mishandeld door twee inzittenden van een auto. Toen de agent het voertuig wilde controleren, gingen de twee ervandoor. Verderop stopte de auto, waarna de inzittenden de agent mishandelden. De politieman loste daarop waarschuwingsschoten. Een verdachte is aangehouden.