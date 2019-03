Waarom jeugd Urk in woede ontstak

Urk staat op scherp. De onrust na de rellen van maandag, waarbij jongeren een Marokkaans gezin belaagden, is nog niet geweken. Autoriteiten proberen onlusten de kop in te drukken.

Een politieauto scheurt door de straat. In het Wilhelminapark in Urk drommen groepen jongeren samen. Een jeugdwerker staat ertussen, kennelijk wil hij oproer voorkomen. In het dorp klinkt geknal van vuurwerk. Ballorige jongens rijden rond op hun scooters.

Ook woensdagavond, twee dagen na de rellen, is het vissersdorp nog van slag. Autoriteiten staan op scherp. Komen Marokkanen van buiten het dorp vrijdagavond wraak nemen? Wordt Urk opnieuw strijdtoneel van vechtende jongeren?

Ruzie

De directe aanleiding voor de rellen maandagavond lijkt een ruzie te zijn tussen de Urker jongen Jan Willem (17) en zijn plaatsgenoot Soufyan (18), die van Marokaanse komaf is. Dagblad De Stentor publiceerde woensdag WhatsApp-berichten tussen de twee jongen die in een appgroep van zo’n 125 Urker jongeren zitten.

Die berichten duiden erop dat de Marokkaanse jongeman de vriendin van de Urker jongen op grove wijze beschimpte. Het betreft expliciet seksueel getinte beledigingen. De twee leken hun ruzie te hebben bijgelegd, maar toch kwam het maandag tot een confrontatie bij een snackbar in Urk. Uiteindelijk drongen boze Urker jongeren een paar honderd meter verderop aan de Noorderpalen de ouderlijke woning van de Marokkaanse jongeman binnen. Hijzelf, maar ook zijn moeder en zus raakten gewond.

De Urker jongen Jan Willem vindt het „te ver gaan” dat jongeren zijn gaan vechten in de ouderlijke woning van Soufyan, zegt hij in De Stentor. Jan Willem stelt dat de onlusten niet met de Marokkaanse afkomst van Soufyan te maken hebben. „Hier op Urk wonen meer Marokkanen en Turken, daar hebben we helemaal geen problemen mee. Iedereen gaat met elkaar om, dat gaat gewoon goed.”

Soufyan stelde eerder in De Stentor dat de ruzie te maken heeft met het feit dat hij twee jaar geleden door een plaatsgenoot is mishandeld. „Nu denken mensen dat we een schadevergoeding hebben gekregen omdat mijn vader een poosje geleden een Mercedes heeft gekocht.”

Nepnieuws

Rond de rellen in Urk lijkt allerlei nepnieuws op te duiken. De Stentor meldde woensdag in een soort rectificatie dat videobeelden waarin kennelijk tijdens het belagen van de woning ”Geert Wilders” wordt geroepen niet afkomstig zijn uit Urk. Al verklaart de Marokkaanse familie wel „dat soortgelijke kreten ook bij hun huis zijn gescandeerd.” Het Urker PVV-raadslid Hendrik Wakker wilde donderdag niet reageren. Ook het bericht dat een Urker vrachtwagenchauffeur op de snelweg is belaagd door boze Marokkanen zou niet op waarheid berusten.

Leeft in Urk racisme? In het ND stelt Jelle Bakker, journalist bij Het Urkerland, dat het maandag ging om „een ruzie tussen tieners die elkaar niet mogen.” Bakker denkt wel dat er van Soufyan minder wordt geaccepteerd, omdat hij Marokkaans is. „Een deel van de Urker jeugd is inderdaad anti-Marokkaans. Maar dat speelt ook in andere dorpen en steden.”

Bakker zegt te walgen van de ongeregeldheden. „Het wrange is: dit Marokkaanse gezin woont hier al erg lang, het zijn echte Urkers. Vader is visserman, die stond op het punt om een week te gaan vissen. Hun kinderen praten plat Urkers en zitten op voetbal. Deze hele gebeurtenis is enorm schokkend. We zijn nota bene een christelijk dorp, we zouden beter moeten weten.”

Geldinzameling

Vanuit islamitische kring is een geldinzamelingsactie voor het Marokkaanse gezin gestart. Initiatiefnemer is Asma Halusi, zij is fractievertegenwoordiger bij de islamitische partij NIDA in de raad van Den Haag. Donderdagmorgen rond 11 uur was zo’n 6000 euro binnen.

