Waarom de boeren naar Den Haag willen

De protesterende boeren trekken dinsdag naar Den Haag om „te laten horen wat wij vinden van het huidige beleid”, stellen ze op de website agractie.nl. De agrariërs geven daarop zes punten aan waar ze zich sterk voor willen maken.

Zo willen ze de kloof verkleinen tussen boer en burger, en meer balans brengen in het maatschappelijke debat. Ook vinden ze het verstandig om vanuit de agrarische sector met één stem te spreken. Een ander doel van de acties is de politiek positief te beïnvloeden. Ze kondigen ook vast een „langdurige, grootschalige en landelijke promotiecampagne” aan. „Nederlandse boeren weer trots maken”, is verder een belangrijke doelstelling van de protesterende agrariërs.

„Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven. De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis”, luidt de verklaring op de website.