Waarom cheeta-filmer Robin (24) niet toeterde

Robin de Graaf (24) was vorige week maandag samen met zijn moeder getuige van het jachtluipaard-incident in safaripark Beekse Bergen. Zijn video is inmiddels miljoenen keer bekeken op YouTube.

De Graaf legde op camera vast hoe de inzittenden van een Franse personenauto in de directe omgeving van de luipaarden uitstappen. De filmer zegt dat hij het gezin nog probeerde te waarschuwen met gebarentaal. „Maar die waarschuwingen sloegen ze meermaals in de wind.

Hij koos er bewust voor niet te claxonneren, omdat hij bang was dat de dieren daar nog agressiever van zouden worden. „Het was heel heftig”, stelt De Graaf. „Ze leken zich totaal niet te realiseren waar ze mee bezig waren. Het was absoluut onverantwoord.”

