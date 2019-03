Waarom billendoekjes en eten niet in wc horen

Frituurvet, etensresten en kilo’s billendoekjes vinden dagelijks hun weg naar het riool. Met verstoppingen en vastlopende rioolpompen tot gevolg. De Unie van Waterschappen (UvW) luidde woensdag de noodklok over dit wegspoelgedrag.

De UvW voerde een peiling uit onder 2105 Nederlanders in aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart. Uit de resultaten blijkt dat te veel afvalresten door het toilet verdwijnen die daar niet horen.

Wc nog te vaak gebruikt als afvalbak

Grootste boosdoener zijn de billendoekjes: daarvan gooien Nederlanders wekelijks naar schatting 10,5 miljoen stuks weg. Maar ook maandverband, etensresten en frituurvet vinden hun weg naar het riool.

Herkenbare cijfers voor Jan Groeneveld, rioolinspecteur bij Groeneveld Riooltechniek en Industriële Reiniging uit Werkendam. „Ik kom die billendoekjes overal tegen. Vanaf de toiletten tot aan de waterzuiveringsinstallaties toe.”

Rat

De rioolinspecteur, die tien jaar in het vak zit, treft tijdens zijn inspecties niet alleen de hygiënische doekjes aan. Ook vetresten, bijvoorbeeld van wasmiddel uit een wasmachine, en etensresten liggen in de krochten van de riolering. Eén keer trof hij een rat aan. „Maar die was daar waarschijnlijk uit eigen beweging terechtgekomen.”

Volgens Groeneveld zorgen met name de billendoekjes voor grote problemen. „Ze veroorzaken niet alleen verstoppingen, maar komen via het hoofdriool in de pompgemalen terecht. Die lopen daardoor vast.”

Een van de redenen waarom alleen toiletpapier door de wc mag worden gespoeld. „Dat trek je makkelijk uit elkaar als het nat wordt”, aldus de rioolinspecteur. „Billendoekjes blijven als een prop aan elkaar kleven. Met alle gevolgen van dien.”

Uit de peiling van de UvW blijken daarnaast verf- en medicijnresten in het riool te verdwijnen. Deze resten vormen een groeiend probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Volgens de UvW weten Nederlanders onvoldoende wat ze wel en niet door de wc mogen spoelen. In de peiling stond niet alleen de vraag wat mensen door het toilet spoelen, maar ook wat ze denken dat door het toilet gespoeld mag worden. Uit de peiling bleek dat 14 procent denkt dat etensresten door het toilet mogen; 21 procent doet dit daadwerkelijk.

Groeneveld heeft een andere verklaring voor het wegspoelgedrag van de ondervraagden. „Aan kennis kan het niet liggen; op het etiket van billendoekjes staat bijvoorbeeld dat ze niet door de wc gespoeld mogen worden. Ik denk dat mensen uit gemakzucht afval door het toilet spoelen. Ze denken: dan ben ik er tenminste vanaf.”