Waarom belaagt relschopper de politie?

Ze stichten brandjes, plegen vernielingen, draaien brandkranen open, bekogelen de politie met vuurwerk, stenen en eieren. In diverse steden sloegen veelal allochtone jongeren afgelopen dagen aan het rellen. Wat bezielt de raddraaiers?

In verschillende achterstandsbuurten sloeg de vlam in de pan. Zo was het onrustig in de Haagse Schilderswijk, de Rotterdamse wijk Feijenoord en de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Overvecht. Hommeles ontstond er ook in Amersfoort en Hoogeveen. De mobiele eenheid rukte meermalen uit. Burgemeester Van Zanen van Den Haag en Den Oudsten van Utrecht braken hun vakantie af om de onrust te beteugelen. Donderdag houdt een raadscommissie in Den Haag spoedoverleg.

„Het tuig regeert in onze straten”, twitterde PVV-leider Wilders deze week. „Treed eindelijk eens op tegen al dat allochtoon islamitisch geweld.”

Traditie

Waarom tarten de relschoppers de politie? Waren ze bevangen door de hitte? Is het verveling? Schoppen tegen coronaregels? Puberale driften? Minachting van de westerse cultuur? Een mix van dat alles?

Rellende jongeren behoren vaak tot een „maatschappelijke onderlaag”, analyseert politiewetenschapper dr. Lex Cachet. „Ze zijn laag opgeleid en hebben slechte kansen op de arbeidsmarkt. Ze rellen uit verveling. Nu gaat het vaak om allochtonen. Maar een stad als Den Haag kent een lange traditie van relschoppende jongeren. Al lang voordat Marokkanen en Turken naar Nederland kwamen, waren Haagse jongeren aan het rotzooi trappen, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling.”

Dat de jongeren zich bekneld voelen door coronamaatregelen en ook daarom uit de band springen, zou „heel wel kunnen”, zegt Cachet. „Ik zie een parallel met het klassieke verhaal in politiekringen dat koude winters leiden tot meer onrust bij jongeren. Want in die winters ligt bijvoorbeeld het voetbal langere tijd stil en gaan jongeren zich uit verveling misdragen in bijvoorbeeld winkelcentra.” Cachet zegt „de neiging” te hebben de huidige ongeregeldheden „een beetje te relativeren” en vermoedt dat sommige jongeren hun baldadige leeftijdsgenoten na-apen.

Ook socioloog en politiewetenschapper dr. Jaap Timmer wil geen al te grote woorden gebruiken om de huidige rellen te duiden. „Matten met de politie is van alle tijden. Ik keur het volstrekt af als jongeren andermans bezittingen vernielen en de politie belagen, maar stel wel vast dat jongeren al eeuwenlang uit de band springen en af en toe het gezag tarten. Dat heeft te maken met het puberbrein. Zeker gezien de beperkende coronamaatregelen, waarbij jongeren wat rondhangen in een park, kan ik me voorstellen dat er onrust ontstaat.”

Timmer sluit niet uit dat de rellen deels een „etnisch probleem” zijn. Al vindt hij het „heel ver” gaan om wangedrag van allochtone jongeren te duiden als minachting van de westerse samenleving. Ook Timmer betoogt dat de „onderklasse” in Nederland vanouds is oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. „Die onderklasse heeft nu vaak een kleurtje. De Jannen, Pieten en Klazen van vroeger heten nu Hassan en Mohammed.”

Jongelui rellen vaak om het rellen, zegt Timmer. „Toen in de Utrechtse wijk Ondiep in 2007 een buurtbewoner door een politiekogel om het leven kwam, braken er rellen uit. Terwijl menig raddraaier het slachtoffer niet eens kende. Zo kunnen voetbalhooligans demonstraties van boeren aangrijpen om onrust te stoken.”

Kan de lastpak van nu uitgroeien tot de misdadiger van morgen? „We moeten daarvoor oppassen”, reageert Cachet. „Maar het is geen automatisme dat de relschoppers binnen tien jaar in de misdaad belanden. Als jongeren een baan en een gezin krijgen, gaat het meestal de goede kant op.”

Opsluiten

Onder Utrechtse agenten leeft frustratie over het aanpakken van relschoppers, meldde NRC Handelsblad woensdag. Agenten zeggen niet te begrijpen dat aangehouden jongeren meestal al binnen een dag weer op straat staan. Zo is het dweilen met de kraan open, klagen ze.

„Ik begrijp die onvrede”, reageert Cachet. „Als ik als politieman na een avond van ME-optreden de volgende dag een opgepakte raddraaier weer op straat zou zien lopen, zou ik ook gefrustreerd zijn. Ik praat het plegen van vernielingen niet goed, maar het gaat wel om een relatief licht vergrijp. Daarvoor bestaat geen lang voorarrest of een lange gevangenisstraf. Als we elke lastige jongere lang zouden opsluiten, wordt de samenleving daar niet beter van.”

De politie kan niet iedere raddraaier zomaar een paar dagen vasthouden, zegt ook Timmer. „Anders krijg je toestanden zoals nu in Wit-Rusland.” Toch hebben de autoriteiten wel middelen om het kwaadwillenden lastig te maken. „De zogeheten Voetbalwet biedt de mogelijkheid om huisarrest of een gebiedsverbod op te leggen. Als iemand de politie belaagt, kan sprake zijn van openlijke geweldpleging. Dan kun je mensen best langere tijd vasthouden. Dan moet er wel bewijs zijn, bijvoorbeeld via camerabeelden.”

Afglijden

De politie moet meer geïnteresseerd zijn in het wel en wee van jongens uit groepen die overlast veroorzaken. Zo kunnen agenten voorkomen dat die jongeren verder afglijden, betoogde bestuurskundige dr. Anne van Uden in 2019 in haar proefschrift over dit thema. Zit daar wat in?

Zonder meer, reageert Timmer. „Nadat Marokkaanse jongeren in de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld in 1998 rellen veroorzaakten, kreeg een wijkagent de kans om werkgelegenheidsprojecten voor de raddraaiers op te zetten. Dat was een succes. Die jongeren aten uit zijn hand. Het zure is dat er afgelopen decennia hard is bezuinigd op dit soort initiatieven. Die zouden soft zijn en jongeren pamperen. Maar het is heus beter om jongeren in achterstandswijken te helpen om bijvoorbeeld aan een baan te komen. De lange lat erover helpt niet.”

Cachet: „De politie ontkomt er niet aan af en toe een tik uit te delen. Maar het is zonder meer belangrijk dat wijkagenten investeren in contacten met jongeren. Dat kan altijd beter. Toch doet de Nederlandse politie het bijvoorbeeld in vergelijking met de politie in Franse voorsteden best redelijk. Door goede relaties in de wijk weet de politie in Nederland een boel ellende te voorkomen. Vergeet ook niet de goede invloed van bijvoorbeeld buurtvaders die op straat een oogje in het zeil houden.”

Ophitsen

Zorgen maakt Cachet zich over de invloed van sociale media. „De afgelopen dagen bleek dat jongeren elkaar via sociale media ophitsen om te gaan rellen. Dat betekent dat in een wijk jongeren opduiken die daar niet wonen. Zo zijn er twee mannen in Hilversum opgepakt in verband met de rellen in Utrecht. Ze worden verdacht worden van opruiing. Het is voor de politie zaak sociale media voortdurend in de gaten te houden. Zodat agenten weten wat er op hen af gaat komen.”