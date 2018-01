‘Waardevolle tips’ over liquidatie Rotterdam

De politie heeft naar eigen zeggen waardevolle tips binnengekregen over de liquidatie van twee mannen in de Rotterdamse wijk Beverwaard. De Rotterdammers van 25 en 26 jaar werden op de avond van 20 december doodgeschoten vanuit een zwarte Audi. Die bleek gestolen en werd enkele uren later brandend teruggevonden in Ridderkerk.

Tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdag aandacht aan de zaak. In de uitzending werden onder meer camerabeelden van een verdachte vertoond. De uitzending leidde in totaal tot acht tips, liet de politie woensdagavond weten.

De slachtoffers zaten toen ze onder vuur werden genomen in een geparkeerde auto langs de Rhijnauwensingel, aan de zuidkant van de stad. Een verdwaalde kogel kwam in een woning terecht. De bewoner bleef ongedeerd.