Waar bevinden zich de Nederlanders in ‘coronagebied’

De vijftien uit Wuhan geëvacueerde Nederlanders, die de afgelopen twee weken in quarantaine zaten, zijn niet ziek geworden en hebben het coronavirus niet onder de leden. Zes van hen zaten op een centrale plek en negen waren thuis in quarantaine. De Nederlanders kwamen op 2 februari in Eindhoven aan nadat zij met een vliegtuig uit China werden opgehaald.

Op het cruiseschip de Westerdam, met in totaal 1455 passagiers aan boord, zaten 91 Nederlanders. Het schip vertrok twee weken geleden uit Hongkong en is daarna door vijf landen geweigerd. De meeste passagiers hadden het schip al verlaten in de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville, toen bekend werd dat een opvarende, een 83-jarige Amerikaanse vrouw, was besmet. Dat bleek toen zij aankwam in Maleisië.

Zij vloog met tien anderen, onder wie twee Nederlanders, van Cambodja naar Maleisië. Daar zit de groep voorlopig vast. De beslissing of ze in quarantaine moeten of binnenkort weer verder mogen reizen, ligt bij de lokale autoriteiten, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Drie Nederlanders reisden via Dubai en zijn zaterdag op Schiphol geland. De overige 55 Nederlandse passagiers die het schip al hadden verlaten, zijn met vluchten naar de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh vertrokken. Dat meldt Holland America Line (HAL), de eigenaar van de Westerdam, in een verklaring. Ze zijn op doorreis of op weg naar huis. Het RIVM zegt dat de GGD contact opneemt met de passagiers die in Nederland aankomen. Voor elke passagier wordt bepaald of en welke maatregelen nodig zijn. Mocht iemand klachten hebben dan wordt hij geïsoleerd en getest.

Op het schip zitten nog 233 passagiers vast, onder wie 31 Nederlanders. Het is nog niet duidelijk wanneer ze het schip af mogen. „We werken nauw samen met regeringen. De situatie wordt per dag bekeken”, aldus HAL.

Op het cruiseschip de Diamond Princess bevinden zich vijf Nederlanders, die niet besmet zijn. Het schip ligt sinds 3 februari in quarantaine in de haven van Yokohoma in Japan nadat een man uit Hongkong besmet bleek te zijn met het coronavirus. 454 van de 3711 mensen aan boord zijn besmet. Tot 19 februari mogen passagiers hun hut niet verlaten.

Australië, Hongkong, Zuid-Korea, Canada en Italië gaan passagiers van het cruiseschip evacueren. De Verenigde Staten haalden al driehonderd mensen terug, die naar verwachting maandag thuis aankomen. Nederland doet dat vooralsnog niet.