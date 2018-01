Waalre neemt nieuw gemeentehuis in gebruik

De gemeente Waalre neemt dinsdag het nieuwe gemeentehuis in gebruik dat is gebouwd na de verwoestende aanslag op het oude raadhuis in 2012. Dinsdagavond zijn de inwoners uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en kunnen ze een rondleiding krijgen. Vanaf woensdag zitten de ambtenaren op hun nieuwe plek en gaat het gemeentehuis open voor publiek.

Het monumentale gemeentehuis van Waalre werd in de zomer van 2012 verwoest door een aanslag. Er reden twee auto’s naar binnen en het pand brandde helemaal uit. De politie was een aantal verdachten op het spoor, maar wist niet genoeg bewijs te verzamelen om de aanslag definitief op te helderen.

De gemeente huurde de afgelopen jaren een kantoor voor huisvesting van de ambtenaren en het bestuur.

Het nieuwe gemeentehuis is gebouwd op de plek van het oude raadhuis. De officiële opening is later dit jaar.