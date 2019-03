Waakhond onderzoekt volgcookies op sites

De Autoriteit Persoonsgegevens start binnenkort een onderzoek naar de naleving van privacyregels door websites. De privacywaakhond zegt dit naar aanleiding van het bericht dat honderden websites het surfgedrag van internetters volgen door cookies te plaatsen, hoewel de gebruiker daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Ruim 1300 websites doen dat zonder dat er toestemming voor is gegeven, zegt de NOS na onderzoek. Onder de overtreders zitten veelbezochte websites van winkels en media, maar ook sites van scholen, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

„Bij de invoering van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) vorig jaar hebben we in 2018 nog de nadruk gelegd op communicatie (uitleg) en het zo nodig aandringen op herstelmaatregelen. In 2019 zullen we (onder meer naar aanleiding van klachten) vaker en sneller overgaan tot onderzoek en zo nodig sancties opleggen,” schrijft de woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP had zich al voorgenomen om dit jaar strenger op te treden tegen websites die het niet zo nauw nemen met de privacy van hun bezoekers. Sites die de regels overtreden riskeren een boete van maximaal 4 procent van de jaaromzet.