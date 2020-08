Waakhond NVWA zet ‘zwarte lijst’ hygiëne in restaurants online

Wie van tevoren wil weten of een restaurant of eetcafé schoon en netjes is, kan voortaan zelf informatie inwinnen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die zet de prestaties van horecagelegenheden vanaf dinsdag op internet.

Tot nu toe werden horecagelegenheden die ondermaats presteerden anoniem vermeld, onder meer in de jaarlijkse rapportages. Maar ondernemers die de voedselveiligheidsregels aan hun laars lappen, worden vanaf 1 september met naam en toenaam genoemd. In 2019 voerde de NVWA ruim 17.500 inspecties uit en bedrijven waar wat mis was, kregen vaker bezoekjes.

„Het openbaar maken van inspectieresultaten geeft inzicht in het werk van de NVWA en stimuleert ondernemers om de wettelijke regels na te leven”, aldus de autoriteit na een bericht in De Telegraaf. Gasten kunnen online de naam van een restaurant intikken en zien dan actuele keuringsrapporten. „Op dit moment is informatie beschikbaar over de voedselveiligheid van lunchrooms in Nederland en horecagelegenheden in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De informatie over horecagelegenheden in andere gemeenten wordt stapsgewijs toegevoegd.”