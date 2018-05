Vwo’ers Gomarus in Gorinchem maken examen geschiedenis op de laptop

Geen lange rijen met tafels in de aula of de gymzaal op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. De vwo’ers die vandaag het examen geschiedenis maken, zitten -ingebouwd tussen schotten- in een gewoon klaslokaal. Ze maken het examen op de laptop.

Dat doen ze op de Gomarus al jaren, vertelt docent geschiedenis Van der Waal. “Het heeft veel voordelen voor de leerlingen, zeker bij examens waarbij veel geschreven moet worden, zoals geschiedenis.” Het examen wordt na afloop geprint, of in dit geval: letterlijk uit de printer getrokken.

Gomarus geschiedenis

