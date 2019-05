Vwo’ers gaan strijd aan tijdens Schotse Spelen

Fanatiek tot op het bot zijn ze, de 330 vwo-leerlingen van zeven Nederlandse scholen, als ze donderdag op het mulle stuifzand van het Nationale Park De Hoge Veluwe met elkaar de strijd aangaan.

Ondanks dat het gaat om Schotse Highland Games, hoeven de studenten geen kilt te dragen. En dat is maar goed ook, want de start is koud en winderig. De enige die in een Schots rokkostuum rondhuppelt is de Britse Marc Ross, docent Engels van het Isendoorn College uit Warnsveld.

Voor het zevende jaar organiseert De Hoge Veluwe in Hoenderloo deze traditionele clanspelen, waarbij het boomstamwerpen en -zagen niet ontbreekt. Bedenker is parkwachter Henk Russeler. „We wilden pubers in aanraking brengen met de natuur. Maar die beschouwen parken alleen als decor, geschikt om er te chillen. Je moet het daarom voor hen interessant maken, in de vorm van een spelprogramma dus. Ons park lijkt wel wat op het woeste Schotland, vandaar een competitieve strijd zoals ze dat daar onderling ook deden in het verleden. Blijkbaar werkt het. Ze vinden het prachtig en de scholen komen ieder jaar weer terug.”

Een paar aanpassingen zijn er wel. Van het voetje-van-de-grond, een sportief-educatieve natuurquiz en het tractor-pulling hadden de Hooglanders in de middeleeuwen vermoedelijk nog geen kaas gegeten.

Tweetalig vwo

„Het zijn gemengde teams”, legt organisator Marieke Ankoné van het Park uit. „Bij de meeste onderdelen is het verplicht om minimaal twee meisjes mee te laten doen. Omdat het Schotse spelen zijn, hebben we ook bewust gezocht naar scholen die tweetalig onderwijs geven. Daarom zijn er vooral vwo’ers aanwezig. De voertaal is vandaag Engels.”

Zagen, steen- en boomstamwerpen... het klinkt alsof het ook flink mis kan gaan. Toch is dat volgens Ankoné nog nooit gebeurd. „De EHBO is aanwezig. Het enige instrument dat regelmatig gebruikt wordt, is een pincet om splinters te verwijderen.”

Een van de deelnemende onderwijsinstellingen is de Jacobus Fruyter Scholengemeenschap uit Apeldoorn. De 29 leerlingen doen bepaald niet mee voor spek en bonen. „Integendeel”, benadrukt docente bewegingsonderwijs Marjan Dickhof. „Dit is de zevende keer dat we meedoen en we hebben al tweemaal gewonnen.” Ook ditmaal acht ze de kans hoog te eindigen groot. „Deze klas, 4VA, is enorm sportief en gemotiveerd. Dat merk je ook tijdens de gymlessen.” Het lastigste onderdeel is volgens de lerares toch het boomstamwerpen. „Daar heb je een bepaalde techniek voor nodig.” Maar het vwo-hart verloochent zich niet. „De quiz is het leukst”, vinden de leerlingen zelf.

Dat ze zelf ook in een goede klassering gaan geloven, blijkt gaandeweg de games. Nauwlettend wordt de concurrentie in het oog gehouden en steeds fanatieker zijn de aanmoedigingen voor de eigen teamleden. Als het even wat minder gaat en de 2 meter lange trekzaag regelmatig blijft hangen, wordt het zagende duo hartstochtelijk aangevuurd en voorzien van adviezen. Dankzij deze inzet spurt de reformatorische school naar een uiteindelijke tweede plaats. De door Dickhof beloofde McFlurry bij winst schiet er helaas bij in. Het is de Van der Capellen scholengemeenschap uit Zwolle die met de felbegeerde Zwerfkei-prijs naar huis gaat.