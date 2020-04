VVN: Zorg voor nul verkeersslachtoffers met Pasen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept groepen motorrijders en toerfietsers op hun verantwoordelijkheid te nemen en tijdens het paasweekend vooral te genieten van hun eigen omgeving heel dichtbij. Volgens de organisatie is het al vele jaren zo dat Pasen zorgt voor een toename in het aantal verkeersslachtoffers.

„Laten we er dit jaar met z’n allen voor zorgen dat er dit weekend sprake is van nul verkeersslachtoffers”, aldus VVN. „Het is van ongelofelijk groot belang dat we in deze crisistijd geen enkel risico aangaan met het oog op de grote schaarste aan ziekenhuisbedden en overbelast ziekenhuispersoneel. Daarom onze dringende oproep om vooral thuis te genieten.”

Groepjes wielrenners en motorrijders zorgden afgelopen weekend voor ergernis door ondanks de oproep thuis te blijven vanwege corona, toch met elkaar de weg op te gaan. Premier Mark Rutte liet dinsdag weten dat dit soort groepsvorming „echt nog niet kan én mag”. VVN onderstreept dat. „Ga het liefst individueel onderweg en zorg ervoor dat iedereen voldoende ruimte krijgt. Bijvoorbeeld door te pauzeren op rustige plekken en drukke routes te vermijden.”