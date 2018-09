VVN wil geen verplicht rijbewijs voor stint

Veilig Verkeer Nederland vindt het niet nodig om een soort rijbewijs in te voeren voor het besturen van elektrische bolderkarren als de stint. Dit voertuig werd donderdagochtend op een spoorwegovergang in Oss gegrepen door een passerende trein. Vier kinderen die in het voertuig zaten kwamen om het leven.

Wie een elektrische bakfiets gaat besturen moet eerst een rijvaardigheidstraining volgen en minimaal zestien jaar zijn. VVN vindt deze training voldoende om de stint veilig te kunnen besturen. Daarna komt het neer op de eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers.

In 2012 is de stint na advies van de Rijksdienst voor het Wegverkeer toegelaten op de openbare weg. Daarbij is bepaald dat het voertuig valt onder de verkeersregels van de ‘bijzondere bromfiets’.