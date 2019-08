VVN vraagt aandacht voor lachgas in verkeer

Veilig Verkeer Nederland (VVN) gaat meer aandacht vragen voor lachgas in het verkeer. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal verkeersongelukken door lachgas steeds vaker voorkomt. Uit inventarisatie van politiesystemen blijkt dat tot juli dit jaar al 960 incidenten zijn geweest. VVN gaat zich de komende weken vooral op jongeren richten.

„We gaan via social media aandacht vragen”, zegt een woordvoerder van de organisatie. „Het zijn voornamelijk jongeren die lachgas steeds vaker gebruiken, en zij zijn via sociale kanalen het best te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan Instagram.” Ook via Facebook en Twitter wordt er op de gevaren gewezen. „We schrikken van de cijfers. Onze missie is om iedereen veilig over straat te laten gaan.”

In 2016 ging het nog om tientallen ongelukken in het verkeer waarbij lachgas in het spel was, in 2019 zijn dat er tot nu al 960. Volgens de politie vormt lachgas vooral in grote steden een probleem. Het middel, dat vaak via een ballon wordt geïnhaleerd, kan leiden tot tijdelijk zuurstofkort en uiteindelijk bewusteloosheid.