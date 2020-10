VVN trekt het land in om fietsers te helpen met verlichting

Nu het langer donker wordt, trekt Veilig Verkeer Nederland (VVN) vanaf maandag vier weken het land in om fietsers met kapotte verlichting te helpen om veilig thuis te komen. Hiervoor mobiliseert zij, verspreid over het land, 2200 vrijwilligers. VVN verwacht in totaal 60.000 fietsers te helpen.

„Zondag gaat de wintertijd in. Controleer daarom dit weekend je fietsverlichting en bandenprofiel”, luidt de oproep van VVN. Behalve dat er ‘stop and go’ reparatie-acties zijn, krijgen fietsers ook adviezen over zichtbaarheid.

Volgens VVN staat het vast dat de kans op een ongeval bij fietsen in het donker groter is dan bij daglicht. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat vier op de tien fietsers van achttien jaar en ouder met kapotte verlichting (37 procent) de reparatie niet zelf doet, maar uitbesteedt. Met als gevolg afhankelijkheid, mogelijk uitstelgedrag en onnodige kosten. Bovendien is het in de meeste gevallen enkel een kwestie van het vervangen van een lege batterij.

Aan de nationale fietsverlichtingsactie werken naast de vele vrijwilligers ook scholen, sportverenigingen, fietsenmakers en (gast)ouders mee.