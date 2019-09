VVN start offensief tegen ‘verkeershufters’

Veilig Verkeer Nederland (VVN) start een offensief tegen verkeershufters. „Met één of twee kilometer per uur minder hard rijden in woonwijken, kan leiden tot dertig doden minder per jaar stelt Evert-Jan Hulshof in een interview met De Telegraaf.

Volgens de nieuwe directeur van VVN moet er een rigoureuze gedragsverandering plaatsvinden onder weggebruikers. „Het heeft puur met gedrag te maken en daarom willen wij mensen op hun verantwoordelijkheid wijzen”, tekende de krant op. Het is voor VVN dé ultieme poging om meer bewustzijn te creëren onder weggebruikers.

„Onder het motto Meedoen is makkelijk laten we zien dat iedere verkeersdeelnemer, of je nou fietser, automobilist of een scootmobielrijder bent, makkelijk kan bijdragen aan een veiliger verkeer. Dat kan al door je hand uit te steken bij het afslaan, rustig door de woonwijk te rijden en je verkeerskennis op peil houden. Stel dat iedere verkeersdeelnemer bewuster aan het verkeer meedoet en hiernaar handelt, dan kan iedereen veiliger over straat’, aldus Hulshof in De Telegraaf.