VVD wil Harderwijkse wethouder als voorzitter

Het hoofdbestuur van de VVD wil dat Christianne van der Wal de in opspraak geraakte en afgetreden Henry Keizer opvolgt als voorzitter van de partij. De Harderwijkse wethouder is maandag voorgedragen.

Van der Wal zit sinds begin 2016 in het hoofdbestuur en was verantwoordelijk voor het opleiden van politici en bestuurders. De veertiger is wethouder Economische Zaken en Werkgelegenheid en voert de VVD in Harderwijk aan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijft ze doen. Het voorzitterschap van de VVD is geen betaalde baan, zoals bij sommige andere partijen, maar een vrijwilligersfunctie.

Van der Wal kreeg het vertrouwen van het hoofdbestuur door niet zelf met allerlei plannen te komen, maar lokale VVD’ers daarvoor de ruimte te willen bieden, zegt het bestuur. Dat verwacht ook dat ze zorgt dat in de partij nieuwe ideeën opborrelen en het debat opbloeit.

Afdelingen en andere netwerken in de VVD kunnen de komende tijd tegenkandidaten aandragen. De leden kiezen vervolgens wie van hen de partij moet gaan leiden. Oud-wethouder Bert Homan, die het in het verleden al eens opnam tegen Keizer, wil opnieuw een gooi doen. Ook ondernemer Bram Cool, die de partij onder meer wil ‘vergroenen’, wil zich in de strijd mengen.

De VVD moest op zoek naar een nieuwe voorzitter na onthullingen over omstreden zakendeals van Keizer. Het Openbaar Ministerie is er nog niet uit of het een gerechtelijk onderzoek naar die kwestie opent.