VVD-wethouders Zaanstad weg na interne kritiek

In Zaanstad hebben twee VVD-wethouders, Gerard Ram en Hans Krieger, hun portefeuille ter beschikking gesteld, meldt de partij. Het besluit is genomen nadat twee van de zes leden uit de VVD-fractie waren gezet, waarmee de coalitie de meerderheid heeft verloren.

De twee, Marianne de Boer en Simone Otterloo, hadden eerder kritiek geuit op de twee wethouders. Volgens lokale media, die de brief in handen hebben, beklaagden ze zich erover dat de VVD in de coalitie te veel naar links zou afbuigen. Ram zouden ze hebben neergezet als iemand die dreigt en manipuleert en onder invloed autoreed.

In een verklaring laat de fractie weten te betreuren dat er „op deze wijze getwijfeld wordt aan de koers van de partij en dat er op de persoon wordt gespeeld”. De VVD „neemt dan ook afstand van deze lasterlijke en verwerpelijke brief”. De wethouders blijven lopende zaken voorlopig nog waarnemen.